Amazonas tem 20 municípios em situação de emergência por causa da cheia

O número de municípios em situação de emergência no Amazonas subiu para 20 por causa da cheia dos rios, conforme boletim divulgado neste domingo (18) pelo Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais. Ao todo, 52.360 famílias já foram afetadas, o que representa aproximadamente 209.431 pessoas impactadas diretamente.

Entre os 62 municípios amazonenses, 37 estão em Alerta, três em Atenção e dois seguem em normalidade. As nove calhas de rios do estado seguem em processo de cheia, com previsão de picos variando entre os meses de março e julho.

Operação Cheia 2025 leva ajuda humanitária ao interior

A Operação Cheia 2025, iniciada em 16 de abril, já distribuiu:

250 toneladas de cestas básicas

600 caixas d’água de 500 litros

57 mil copos de água potável fornecidos pela Cosama

10 purificadores de água do programa Água Boa

A ajuda já chegou aos municípios de Manicoré, Apuí, Humaitá, Borba, Boca do Acre e Novo Aripuanã, todos já afetados pelo avanço das águas.

Reforço na saúde para cidades impactadas

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) enviou 72 kits de medicamentos para Apuí, Boca do Acre, Manicoré, Humaitá, Ipixuna, Guajará e Novo Aripuanã, beneficiando mais de 35 mil pessoas.

Em Manicoré, o governo entregou uma nova usina de oxigênio, com capacidade de produção de 30 m³ por hora, substituindo a anterior, de 12 m³. Já em Apuí, foram enviados seis cilindros de oxigênio, além de medicamentos e insumos hospitalares para reforçar o atendimento à população.

Monitoramento contínuo

A Defesa Civil do Amazonas segue monitorando a cheia de forma ininterrupta por meio do Centro de Monitoramento e Alerta, que acompanha os níveis dos rios durante todo o ano, orientando as ações de resposta e prevenção em cada município.

