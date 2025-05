Motorista é preso com 240 kg de maconha durante abordagem na AM-070

droga estava escondida em seis malas e foi descoberta durante uma abordagem de rotina realizada por policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito

Um motorista foi preso na madrugada desta segunda-feira (19) após ser flagrado transportando 240 quilos de maconha do tipo skunk em um carro na rodovia Manoel Urbano (AM-070), no município de Iranduba.

A droga estava escondida em seis malas e foi descoberta durante uma abordagem de rotina realizada por policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

De acordo com o comandante do BPTran, tenente-coronel Alexandre Matos, os policiais encontraram 40 tabletes do entorpecente em cada mala. O veículo foi interceptado por volta das 4h, e o motorista não teve a idade divulgada.

“Durante a revista, nossa equipe localizou os tabletes de skunk nas malas dentro do carro. O condutor foi preso em flagrante e levado para a 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba”, explicou Matos.

O oficial destacou ainda que ações como essa são fundamentais para combater o crime e proteger a população.

“A fiscalização nas rodovias não serve apenas para checar documentos, mas também para interceptar ilícitos, como drogas e armas”, completou.

A PM orienta a população a denunciar atividades suspeitas pelos números 181 ou 190. O sigilo é garantido.

