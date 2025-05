David Almeida entrega nova base da Guarda Municipal de Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, inaugurou, nesta segunda-feira (19), o segundo Núcleo Operacional da Guarda Municipal, localizado na avenida Ramos Ferreira, bairro Aparecida, zona Sul da cidade. A nova base garante presença ostensiva 24 horas por dia e fortalece a estratégia de descentralização da segurança pública.

“Estamos entregando mais do que um prédio. Com boas viaturas, armamentos modernos e tecnologia, nossos guardas agora têm condições reais de proteger o povo de Manaus”, afirmou o prefeito David Almeida.

Estrutura moderna e presença 24h fortalecem segurança

A unidade conta com monitoramento por câmeras, botão de pânico em fase de testes e sistema de Leitura Automatizada de Placas (LPR), integrados ao Centro de Cooperação da Cidade (CCC). A iniciativa reforça a atuação preventiva da Guarda.

“Não se faz segurança pública hoje sem tecnologia”, destacou o prefeito.

Expansão da Guarda Municipal em todas as zonas da cidade

Até 2026, o plano prevê seis núcleos operacionais. Em julho, a base da Zona Leste será entregue, e a próxima está prevista para a Zona Norte, próxima ao Terminal 4.

Patrulhamento escolar e proteção a UBSs e terminais

A atuação da Guarda também inclui rondas em escolas, unidades de saúde e terminais de ônibus — áreas estratégicas na redução da criminalidade, segundo a prefeitura.

Mais agentes e concursos para ampliar atuação até 2027

O secretário Alberto Siqueira reforçou o compromisso com a meta de seis núcleos até 2026. Desde 2021, a corporação cresceu significativamente, saindo de 50 para mais de 250 agentes armados.

“Hoje temos mais de 80 viaturas e mais de 400 guardas. Em agosto, iniciaremos o segundo curso de formação e já prevemos concurso para 500 novos servidores”, disse o secretário.

Smart Manaus e reconhecimento facial são metas da gestão

Além do aumento do efetivo, a gestão municipal trabalha na implantação do programa Smart Manaus, com videomonitoramento de equipamentos públicos e uso de biometria facial, ampliando a inteligência na segurança urbana.

