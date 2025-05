Setor imobiliário de Manaus movimenta R$ 699 mi no 1º trimestre de 2025

O mercado imobiliário de Manaus registrou um volume de vendas de R$ 699 milhões nos três primeiros meses de 2025.

Os dados são da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), que apresentará o balanço completo do setor nesta quarta-feira (21), às 11h, durante coletiva à imprensa no Hotel Adrianópolis, na zona Centro-Sul da capital.

Na ocasião, o presidente da entidade, Henrique Medina, vai detalhar os principais indicadores do mercado imobiliário da capital, incluindo o VGV (Valor Geral de Vendas), o número de lançamentos realizados, estoque disponível de imóveis, além do perfil dos compradores e o ranking dos bairros com maior volume de vendas de imóveis novos.

A pesquisa é realizada periodicamente pela Ademi-AM e serve como termômetro para o comportamento do setor, que impacta diretamente a economia local, a geração de empregos e os investimentos na construção civil.

Mercado imobiliário

O mercado imobiliário de Manaus alcançou em 2024 um total de R$ 2,55 bilhões em vendas, superando os R$ 1,9 bilhão registrados no ano anterior. No mesmo período, o setor lançou 4.503 unidades habitacionais horizontais, o que representa um crescimento expressivo de 295% em relação a 2023, quando foram lançadas apenas 1.138 unidades.

Os dados foram divulgados em março pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM). Segundo o vice-presidente da entidade, Hélio Alexandre, o desempenho positivo é resultado das parcerias firmadas com programas habitacionais dos governos federal e estadual.

Conforme os dados, o setor de imóveis verticais teve 5.966 unidades lançadas ao longo de 2024. Desse total, 4.632 fazem parte do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), o que reforça a forte demanda por apartamentos de padrão econômico.

Entre os bairros com maior número de lançamentos, destacam-se Lago Azul, com 501 unidades; Ponta Negra, com 402; Novo Aleixo, com 398; Parque Mosaico, com 291; Cidade Nova, com 290; e Tarumã, com 282.

As vendas também acompanharam esse ritmo de expansão. Em 2024, foram comercializadas 11.935 unidades, um crescimento de 62,3% em comparação às 7.354 vendidas em 2023. As unidades verticais representaram 57,2% desse total, enquanto as horizontais ficaram com 42,2%, apontando para uma distribuição relativamente equilibrada entre os dois formatos.

O destaque ficou para o segmento econômico — imóveis com valor de até R$ 350 mil — que liderou tanto em volume de lançamentos quanto em vendas, respondendo por 47,2% da oferta e pela maior parte das negociações realizadas no ano.

Crescimento em Manaus segue ritmo do mercado nacional

A expansão do setor imobiliário em Manaus reflete a mesma movimentação observada em todo o país. De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o mercado nacional registrou um aumento de 18,6% no número de lançamentos em 2024, alcançando 383.483 unidades. As vendas também avançaram, com alta de 20,9%, totalizando 400.547 imóveis comercializados no ano.

O levantamento mostra que, assim como na capital amazonense, o segmento de habitação econômica e os programas habitacionais foram os principais responsáveis por impulsionar o desempenho do setor no Brasil. A região Sudeste liderou o crescimento nos lançamentos, com alta de 20%, enquanto as regiões Norte e Centro-Oeste apresentaram uma leve queda.

