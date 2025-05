Filho de Latino rebate acusações sobre drogas e extorsão

Guilherme Namentti responde às declarações do pai e publica vídeo polêmico no Instagram

Guilherme Rocha, de 26 anos, conhecido como Namentti, reagiu às acusações feitas por seu pai, o cantor Latino, de 52 anos. Em uma publicação no Instagram, nesta terça-feira (20), o jovem compartilhou um vídeo polêmico do artista fumando, com a legenda:

“Esse é o exemplo de pai que me chamou de drogado nas redes sociais. Meu pronunciamento virá.”

Latino desabafa e diz que cortou pensão do filho

Mais cedo, Latino publicou um desabafo em seu perfil. Sem mencionar nomes, ele afirmou que um de seus filhos sofre com dependência química e se recusa a aceitar tratamento. O cantor revelou que tentou ajudar o filho com oportunidades de trabalho, moradia e apoio, mas acabou desistindo:

“Eu tive que parar porque o dinheiro estava indo para sustentar o vício dele.”

Segundo Latino, a decisão de cortar os vínculos e a pensão foi difícil, mas necessária para preservar a saúde emocional de ambos.

Histórico de conflitos familiares

A paternidade de Guilherme foi reconhecida por exame de DNA quando ele tinha 18 anos. Na época, Latino o acolheu em sua casa e tentou inseri-lo no mercado de trabalho. No entanto, o jovem não se adaptou e a convivência gerou conflitos.

Além das alegações de vício e extorsão, o cantor também afirmou que o filho teria agredido a mãe e a madrasta, a influenciadora Raffa Rarbbie, de 26 anos.

Pronunciamento de Guilherme Namentti está previsto

Namentti prometeu se manifestar oficialmente sobre o caso nos próximos dias. A publicação feita por ele no Instagram já repercute nas redes sociais e divide opiniões entre fãs do cantor e seguidores do influenciador.

