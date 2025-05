A sessão plenária da Câmara Municipal de Manaus (CMM) desta terça-feira (20) foi marcada por declarações polêmicas do vereador Roberto Sabino (Republicanos). Durante um debate sobre políticas públicas de saúde mental, o parlamentar defendeu que o poder público deve “fazer um trabalho no sentido de ganhar essas pessoas e levar, digamos, o evangelho”, com pessoas que sofrem de transtornos mentais.

Vídeo de agressão reacende debate sobre saúde mental em Manaus

A discussão teve início após o vereador Raiff Matos (PL) exibir um vídeo que viralizou nas redes sociais. Nas imagens, um homem, supostamente em situação de rua e com transtornos mentais, empurra uma idosa na frente de um carro na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, zona Leste da capital amazonense.

“Essas pessoas, por falta de tratamento e assistência adequada, acabam apresentando riscos à integridade de pedestres, moradores e comerciantes da nossa cidade”, alertou Raiff.

“Escrava do mundo sobrenatural”, diz Sabino sobre homem do vídeo

Durante a fala de Raiff Matos, Roberto Sabino interveio para dar sua opinião. O vereador associou o comportamento do homem à influência espiritual negativa:

“Nós não queremos misturar [política e religião], mas faz parte da nossa vida, esse lado espiritual. Nós podemos observar naquele vídeo: aquela pessoa que empurrou aquela senhora é escrava desse mundo sobrenatural […] aquele cidadão, usado”, afirmou.

Sabino sugere investir recursos públicos em igrejas

O vereador também sugeriu que uma solução eficaz para os casos de transtornos mentais seria a destinação de recursos públicos a igrejas, independentemente da denominação religiosa.

“E a gente precisa — e não estamos no local adequado —, mas me traz a visão de que o poder público hoje tem que investir nas denominações, seja qual for, que estejam dispostas a fazer um trabalho no sentido de ganhar essas pessoas e levar, digamos, o evangelho. Porque o evangelho de Jesus Cristo só prega o amor, e a gente sabe que aquela pessoa ali empurrou aquela senhora porque está, digamos, dominada pelo sobrenatural, e que faz só o mal. Ela só está pra fazer o mal.”

Sabino prosseguiu:

“A gente sabe que existe o Flamengo, existe o Vasco. Existe o bem e existe o mal. E nós precisamos, como participantes do Legislativo, dar essa ideia, fortalecer o Executivo estadual, federal, municipal, para que cuide também das pessoas desse lado emocional, que é o espiritual, que é muito forte, porque ficam fazendo o mal para o próximo, né.”

Ao encerrar sua fala, o vereador declarou:

“Tenho muito medo do Brasil virar uma Venezuela.”

