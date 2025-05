Vídeo mostra morador de rua empurrando idosa que morreu atropelada em Manaus

Um vídeo divulgado na noite desta quinta-feira (15) mostra o momento em que um morador de rua empurra uma idosa, que minutos depois morre atropelada na Avenida Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

A vítima, Joana Souza de Lira, de 62 anos, moradora do Residencial Helson do Carmo Ribeiro, negou um salgado ao homem, identificado como Valdeilson dos Reis Lima, de 47 anos, morador da Rua Carauaçu, também no Jorge Teixeira. Essa negativa teria provocado a agressão.

Populares relataram que Valdeilson empurrou Joana na via pública, fazendo com que ela caísse. Logo em seguida, um carro modelo Onix, branco, atropelou a idosa e fugiu do local sem prestar socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros, mas confirmou o óbito no local.

A revolta dos moradores foi imediata. Populares amarraram Valdeilson em um poste próximo e começaram a agredi-lo. A Polícia Militar chegou com a viatura 7122 e precisou do apoio de outras guarnições para conter a confusão e evitar que a violência contra o suspeito aumentasse.

Valdeilson foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde recebeu atendimento médico. Após ser liberado, ele foi apresentado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde a Polícia Civil abriu investigação para apurar a dinâmica do caso.

Até o momento, o motorista do veículo que atropelou a idosa não foi identificado. A polícia segue em busca do condutor para responsabilizá-lo pelo acidente.

Idosa morre atropelada após negar salgado a morador de rua e ser empurrada em avenida de Manaus pic.twitter.com/ynOCnmBbot — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 16, 2025

