Três empresários do AM são presos com R$ 1,2 milhão no aeroporto de Brasília

Três homens foram presos em flagrante por lavagem de dinheiro, nesta terça-feira (20), ao desembarcarem no Aeroporto Internacional de Brasília em um voo que saiu de Manaus. Eles estavam com mais de R$ 1,2 milhão em espécie, transportados em uma mala, com maços de notas de R$ 200.

A prisão foi realizada pela Polícia Federal, durante uma fiscalização de rotina. Os suspeitos afirmaram que são empresários do Amazonas e que atuam com contratos públicos. Segundo depoimento, o grupo viajava para Goiás com o objetivo de “adquirir materiais para as empresas”, agindo como “pessoas jurídicas”.

Investigação será aprofundada pela PF

De acordo com a Polícia Federal, as investigações continuam para verificar a origem do dinheiro e a possível prática de outros crimes além da lavagem de dinheiro. O caso segue sob sigilo.

Leia mais:

Polícia Federal indicia nove suspeitos de espancar agente em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱