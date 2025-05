Com a adesão do INSS, o número de vagas do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 subiu de 3.352 para 3.652. As 300 novas vagas são destinadas ao cargo de analista do seguro social, vinculado ao Ministério da Previdência Social.

O total inclui 500 vagas para as novas carreiras transversais do governo federal: 250 para analista técnico de justiça e defesa e 250 para analista técnico de desenvolvimento socioeconômico. As vagas estão distribuídas em nove blocos temáticos, com oportunidades para níveis médio e superior.

A maioria das vagas será para contratação imediata, com outras previstas para provimento em curto prazo, após a homologação do concurso, segundo o Ministério da Gestão.

A banca organizadora ainda está em definição. O termo de referência para seleção foi publicado em abril, e as interessadas devem apresentar propostas por meio de chamamento público, modelo usado na primeira edição do concurso, organizada pela Fundação Cesgranrio.

A expectativa é que o edital seja publicado no início de julho, com as inscrições ocorrendo no mesmo mês.

Segunda edição

O segundo concurso público unificado tem a previsão de aplicação de provas em 228 cidades das cinco regiões do país, como ocorreu na edição de 2024.

“O CPNU 2 mantém a proposta de democratizar o acesso ao serviço público, com aplicação de provas em todas as regiões do país e um sistema de seleção por blocos temáticos”, disse em nota o MGI.

As provas estão previstas para ocorrer em duas etapas, em outubro e dezembro deste ano. Somente participarão da última etapa os candidatos aprovados na primeira.

Cronograma previsto do CPNU 2:

edital e inscrições: julho de 2025;

prova objetiva: 5 de outubro de 2025;

prova discursiva (2ª fase): 7 de dezembro de 2025;

resultado final: fevereiro de 2026.

