Justiça decide não levar a julgamento filho de Wallace Souza por homicídio de ‘Bebetinho’

Manaus (AM) – Após 17 anos, o Tribunal de Justiça do Amazonas decidiu não levar a julgamento Raphael Wallace Saraiva de Souza, filho do ex-deputado Wallace Souza, pelo homicídio qualificado do empresário Alessandro da Silva Coelho, conhecido como “Bebetinho”.

O crime ocorreu em julho de 2008, no estacionamento do Sambódromo, zona Centro-Oeste de Manaus. A decisão judicial foi tomada por falta de provas. As informações são da Revista Cenarium.

Raphael era acusado de envolvimento na morte de Bebetinho ao lado de Marcelo Terças de Oliveira e Eliseu de Souza Gomes. Os três foram impronunciados, ou seja, o processo não seguirá para júri popular. Segundo o juiz Fábio Lopes Alfaia, “não há quaisquer indícios da autoria dos acusados, não tendo sido produzidas provas que pudessem corroborar a exordial acusatória”.

O magistrado ainda destacou que “os elementos colhidos não são suficientes para o suporte probatório necessário para o prosseguimento deste lide penal, muito pelo contrário, são frágeis diante dos elementos de prova”.

A decisão acompanhou o parecer do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), que também se manifestou pela impronúncia.

De acordo com o promotor Leonardo Tupinambá do Valle, “não foram produzidas provas sequer indiciárias que permitissem a pronúncia dos denunciados”. As testemunhas ouvidas, tanto de acusação quanto de defesa, afirmaram desconhecer a autoria do homicídio, e os acusados negaram envolvimento durante os interrogatórios.

Pronunciamento

Após a decisão, Raphael usou seu perfil no Instagram para comentar o resultado do processo. No texto, ele falou sobre a espera por justiça e relembrou as dificuldades enfrentadas durante quase duas décadas.

“Quem me conhece sabe como foi difícil para mim e para minha família, durante todos esses anos sofrendo em silêncio, recebendo acusações, falas tendenciosas, mentiras e condenações antecipadas, mas como sempre afirmei, mantive-me na fé e acreditei em Deus, por meio de justiça dos homens, um dia me daria essa resposta, e foi hoje, quando menos esperava, que veio”, argumenta.

Ele também dedicou a vitória judicial ao pai, Wallace Souza, já falecido. “Pai, infelizmente isso não te trará de volta e, como eu gostaria que isso acontecesse, que pudesse aparecer em meus sonhos hoje e me dar um abraço”, disse.

