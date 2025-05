Polícia investiga cyberbullying escolar em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deflagrou, nesta quarta-feira (21), a Operação Adolescência. A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão relacionados a um ato infracional análogo ao crime de cyberbullying. Nove adolescentes, com idades entre 16 e 17 anos, foram vítimas da prática dentro do ambiente escolar.

Durante a operação, foram apreendidos três celulares e um notebook de adolescentes suspeitas de editar e divulgar conteúdo ofensivo em redes sociais.

Denúncia partiu das próprias vítimas

As investigações começaram em 14 de abril, após as vítimas e seus responsáveis procurarem a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai). As adolescentes estudam em uma escola da rede particular em Manaus.

Segundo relato das vítimas, seis adolescentes do sexo masculino cantaram, durante os jogos escolares internos, uma música de cunho ofensivo com apologia ao estupro. O conteúdo chegou às redes sociais por meio de um vídeo com fotos das vítimas.

Suspeitos confessaram parte do ato

Os adolescentes acusados compareceram à delegacia com seus pais e confessaram ter cantado a música. No entanto, negaram envolvimento com a edição do vídeo.

Foi registrado um Boletim de Ocorrência por ameaça, e o caso foi encaminhado ao Ministério Público do Amazonas (MPAM). A investigação segue em andamento.

Buscas realizadas nas casas das suspeitas

Durante a continuidade da apuração, a polícia identificou três adolescentes suspeitas de editar e divulgar o vídeo. Foram solicitados e cumpridos mandados de busca e apreensão em suas residências. A Justiça já autorizou a quebra de sigilo dos dados dos aparelhos apreendidos.

A delegada Joyce Coelho, titular da Deaai, afirmou que as investigações continuam para esclarecer todos os envolvidos.

