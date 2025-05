MPAM recebe mais de R$ 1,7 milhão para ampliar o Programa Recomeçar

Representando o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), a procuradora-geral de Justiça, Leda Mara Albuquerque, assinou nesta quarta-feira (21), em Brasília, um termo de adesão com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O acordo oficializa o repasse de mais de R$ 1,7 milhão em recursos federais para o fortalecimento do Programa Recomeçar.

A cerimônia de assinatura contou com a presença do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e marca a adesão do MPAM ao edital da Rede de Cuidado, Orientação e Apoio às Vítimas de Crimes, da Senappen. A procuradora-geral esteve acompanhada da promotora de Justiça Silvana Cavalcanti, coordenadora do Recomeçar no Amazonas.

Reforço na estrutura e nos atendimentos

Segundo Leda Mara, o recurso será integralmente direcionado ao fortalecimento das ações do programa. Ela destacou a evolução do Recomeçar desde sua criação, sob a liderança da promotora Christiane Dolzany, e elogiou a equipe multidisciplinar que atua no projeto.

“É o reconhecimento de um trabalho voltado para a nossa sociedade, que revela o compromisso institucional que o Ministério Público do Estado do Amazonas tem com a sociedade amazonense, sobretudo com as vítimas de violência. E, aí, eu não me refiro só às mulheres vítimas de violência doméstica, mas também às crianças e aos nossos adolescentes vítimas de violência”, afirmou.

Atuação reconhecida nacionalmente

A promotora Silvana Cavalcanti destacou que o aporte financeiro representa o reconhecimento da seriedade e competência do trabalho desenvolvido no Amazonas.

“É o resultado de uma atuação comprometida com a dignidade humana, que articula a promoção dos direitos fundamentais com cuidado, de forma individualizada e humanizada”, afirmou. Segundo ela, o apoio federal permitirá ampliar o alcance e a qualidade dos atendimentos realizados.

“Com ele, será possível fortalecer a estrutura do Programa, aprimorar os serviços oferecidos e, principalmente, assegurar continuidade às ações que têm feito a diferença na vida de tantas pessoas. Trata-se de um investimento que não apenas impulsiona o Recomeçar, mas também reafirma a relevância da atuação integrada e empática do Ministério Público na proteção das vítimas”, completou.

Governo federal reconhece parceria com MPs

O secretário Nacional de Políticas Penais, André de Albuquerque Garcia, reforçou o papel dos Ministérios Públicos como parceiros fundamentais na proteção das vítimas.

“Vocês são nossos parceiros e são, hoje, agentes de mudança de vidas, como eu vi nos vários núcleos que percorri ao longo do país. E vão continuar sendo porque contarão com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Governo Federal, com o mesmo objetivo: acolher e proteger quem mais precisa”, concluiu.

Sobre o Programa Recomeçar

O Programa Recomeçar é uma iniciativa da Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas voltada ao atendimento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade psicossocial. O projeto atende demandas oriundas das promotorias cíveis e criminais, com o objetivo de promover a reabilitação e reinserção das vítimas na sociedade, resgatando sua autonomia e dignidade.

Leia mais: Justiça acata recurso do MPAM e mantém prisões de líderes do massacre no Compaj

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱