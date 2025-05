Manaus instala 3ª estação meteorológica no parque do Mindu

Rede inédita com nove estações vai fortalecer a prevenção climática em todas as zonas da cidade.

A Prefeitura de Manaus deu mais um passo para combater os efeitos das mudanças climáticas. Nesta quarta-feira (21), o prefeito David Almeida inaugurou a terceira estação meteorológica da cidade. A nova unidade foi instalada no parque municipal do Mindu, na Zona Centro-Sul.

A estação faz parte de uma rede com nove unidades que serão implantadas em pontos estratégicos da cidade até o fim de junho. Essa rede permitirá o monitoramento climático em tempo real, com foco na prevenção de desastres naturais.

Dados em tempo real para ações rápidas

Coordenada pelo Centro de Cooperação da Cidade (CCC) e pela Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), em parceria com a Defesa Civil, a estação coleta e transmite dados essenciais, como:

Temperatura do ar e do solo

Umidade relativa

Pressão atmosférica

Radiação solar

Velocidade e direção do vento

Índices pluviométricos

Segundo o prefeito, essas informações vão permitir respostas mais rápidas a eventos extremos, como chuvas intensas e alagamentos. “Com dados em tempo real, conseguimos agir antes dos problemas acontecerem”, disse David Almeida.

Estações vão cobrir todas as zonas da cidade

Além da estação no parque do Mindu, outras duas estão prontas para serem ativadas: uma em Santa Etelvina (zona Norte) e outra na Ponta Negra (zona Oeste). A meta é que todas as nove estações estejam operando até o fim de junho.

Monitoramento que salva vidas

O secretário da Semef, Clécio Freire, destacou a importância dos dados para decisões estratégicas. “Com informações confiáveis, conseguimos integrar a gestão fiscal, tecnológica e ambiental”, afirmou.

Já o superintendente do CCC, Sandro Diz, reforçou que o monitoramento contínuo fortalece a capacidade de prevenção. “Cada estação representa um ponto de vigilância constante”, disse.

Cobertura ampliada e alinhada com padrões internacionais

As estações foram distribuídas para garantir cobertura em todas as regiões da cidade, com base em critérios técnicos. O sistema supera a cobertura de órgãos nacionais como o Inpe e o Cemaden, estando alinhado aos padrões da Organização Meteorológica Mundial (OMM).

Integração com políticas públicas sustentáveis

Os dados das estações serão utilizados por diversas secretarias, como Saúde, Infraestrutura, Limpeza Pública e Meio Ambiente, auxiliando desde o combate a vetores até o planejamento urbano.

Essa iniciativa integra o Plano Municipal de Mudanças Climáticas e outros programas sustentáveis que seguem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

