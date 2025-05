Mercado imobiliário do Amazonas cresce 56%

O mercado imobiliário do Amazonas registrou um crescimento de 56% no primeiro trimestre de 2025, de acordo com o levantamento da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM).

O Valor Geral de Vendas (VGV) líquido foi de R$ 699 milhões no primeiro trimestre de 2025. O valor representa um aumento expressivo em relação ao mesmo período de 2024, quando o VGV foi de R$ 447 milhões, somando empreendimentos verticais, horizontais e comerciais.

Apesar do bom resultado anual, o número representa uma queda de 18% em relação ao 4º trimestre de 2024, quando o VGV alcançou R$ 857 milhões.

A retração, no entanto, é considerada natural para o período, já que, historicamente, o primeiro trimestre costuma apresentar um ritmo mais lento de vendas em comparação ao encerramento do ano.

“O primeiro trimestre, de fato, costuma ser mais moderado em relação ao quarto trimestre, o que é um comportamento típico do mercado imobiliário. Mesmo assim, seguimos com um desempenho bastante expressivo, mostrando que o setor mantém um ritmo forte e consistente, especialmente se olharmos o crescimento em relação ao mesmo período do ano passado”, destaca Henrique Medina, presidente da Ademi-AM.

O volume de unidades residenciais verticais lançadas saltou de 431 no 1º trimestre de 2024 para 1.900 no mesmo período deste ano, o que representa um crescimento de 341%. No total, considerando verticais, horizontais e comerciais, foram 1.900 unidades lançadas em 2025 contra 589 em 2024, uma alta de 222,6%.

Se o ritmo de vendas registrado no 1º trimestre se mantiver ao longo dos próximos meses, a projeção é de que o mercado alcance aproximadamente R$ 2,799 bilhões em VGV ao fim de 2025. O valor representaria um avanço de cerca de 10% em relação aos R$ 2,55 bilhões registrados em 2024.

“É um cenário muito positivo. Se mantivermos esse ritmo de vendas, podemos superar os resultados de 2024 e fechar o ano com um crescimento de aproximadamente 10%, chegando perto dos R$ 2,8 bilhões em VGV. Isso mostra a força do mercado e a confiança dos consumidores no setor imobiliário do Amazonas”, ressalta Henrique Medina.

Entre os destaques da comercialização de imóveis, os bairros que mais venderam unidades no trimestre foram Parque Mosaico, Ponta Negra, Lago Azul, Novo Aleixo, Cidade Nova e Tarumã. Juntos, eles concentraram a maior parte das vendas de imóveis verticais e horizontais no município.

Outro dado relevante é o comportamento do índice VSO (venda sobre oferta), que se manteve estável em bairros com maior volume de estoque e alta rotatividade, como Ponta Negra, Tarumã e Parque Mosaico.

Dados de mercado divulgados pela Ademi-AM indicam que o mercado imobiliário de Manaus registrou um crescimento expressivo em 2024, impulsionado pelos lançamentos de lotes e imóveis verticais, especialmente dentro do programa Minha Casa, Minha Vida. O VGV total do ano passado chegou a R$ 2,55 bilhões, superando os R$ 1,9 bilhão registrados em 2023.

Com um início de ano promissor, o setor imobiliário demonstra fôlego para 2025. O desempenho no primeiro trimestre indica um cenário positivo para os próximos meses, especialmente em segmentos voltados à habitação popular e em bairros com maior demanda. A expectativa é que o ritmo de lançamentos e vendas se mantenha aquecido, impulsionado por políticas habitacionais, novos investimentos e maior confiança do consumidor.

