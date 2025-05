Curso de assistência terapêutica abre inscrições em Manaus

Formação da Clínica Sapere acontece em junho, com foco no desenvolvimento infantil

A Clínica Sapere – Centro de Desenvolvimento Infantojuvenil está com inscrições abertas para o curso de Assistência Terapêutica, voltado a quem deseja atuar no suporte direto a crianças com demandas terapêuticas.

A formação ocorre nos dias 20, 21 e 22 de junho, com carga horária de 20 horas presenciais, na sede da Sapere, em Manaus.

Formação com foco em prática e intervenção precoce

O curso será coordenado pela neuropsicopedagoga Marcely Almeida, especialista em Autismo e Intervenção Precoce pelo Modelo Denver, além de pós-graduada em Análise do Comportamento Aplicada (ABA).

De acordo com Marcely, a proposta é formar assistentes terapêuticos preparados para atuar com técnica, ética e sensibilidade desde o início do acompanhamento infantil.

“Manaus carece de profissionais devidamente preparados para atuar com intervenção precoce. Este curso vem para suprir essa lacuna, oferecendo uma formação fundamentada em práticas atuais e comprovadamente eficazes”, explica Marcely Almeida.

Ela destaca que a capacitação busca não apenas fornecer conhecimento técnico, mas também melhorar a qualidade das intervenções oferecidas às crianças e, consequentemente, às suas famílias.

Curso será coordenado pela neuropsicopedagoga Marcely Almeida. Foto: Divulgação

Conteúdos do curso

Durante os três dias de formação, os participantes terão acesso a conteúdos como:

Fundamentos do modelo de intervenção precoce;

Desenvolvimento infantil: motor, cognitivo, socioemocional e de linguagem;

motor, cognitivo, socioemocional e de linguagem; Estratégias práticas baseadas no Modelo Denver e em abordagens naturalistas;

baseadas no e em abordagens naturalistas; Promoção da linguagem receptiva, expressiva, habilidades sociais e autonomia;

receptiva, expressiva, habilidades sociais e autonomia; Manejo comportamental;

Atuação em equipe transdisciplinar e envolvimento da família.

“O assistente terapêutico aplica diretamente os programas terapêuticos, observa o progresso da criança e ajusta estratégias, sempre sob a supervisão da equipe técnica. Ele faz a ponte entre a família, o aprendente e os profissionais, garantindo consistência nas intervenções”, complementa a coordenadora.

Inscrições abertas até 17 de junho

As inscrições podem ser realizadas de 26 de maio até 17 de junho. As vagas são limitadas a 10 participantes.

O curso é destinado a maiores de 18 anos interessados na área de desenvolvimento infantojuvenil. O público inclui:

Estudantes de Psicologia, Pedagogia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional ;

; Cuidadores ;

; Acompanhantes terapêuticos em formação.

Como se inscrever

A Sapere está localizada no conjunto Morada do Sol, no bairro Aleixo. Para mais informações e inscrições, o interessado deve entrar em contato com o número (92) 99230-5850 ou pelo Instagram @sapere_cdi.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Abordagem transdisciplinar ganha espaço no cuidado infantojuvenil em Manaus

LS

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱