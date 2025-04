Abordagem transdisciplinar ganha espaço no cuidado infantojuvenil em Manaus

A escassez de serviços especializados que considerem o desenvolvimento global de crianças e adolescentes levou a educadora Marcely Almeida a estruturar um projeto com base na interdisciplinaridade e no acolhimento. Assim surgiu, em 2021, um centro voltado ao cuidado infantojuvenil com foco em múltiplas especialidades.

“Recebia famílias perdidas, sem saber por onde começar. Faltava um espaço que acolhesse de verdade, que tratasse a criança como um todo e não apenas por especialidade. A Sapere nasceu desse desejo de fazer diferente, com cuidado, técnica e resultados”, afirma Marcely, criadora da Sapere – Centro de Desenvolvimento Infantojuvenil.

Técnicas reconhecidas e atuação conjunta

Localizado na Zona Centro-Sul de Manaus, o centro atua com princípios científicos e métodos reconhecidos, como a Análise do Comportamento Aplicada (ABA) e o Modelo de Intervenção Precoce Denver (ESDM). No espaço, a equipe multidisciplinar conta com profissionais das áreas de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, pedagogia, musicoterapia, terapia ocupacional, nutrição, entre outras.

Com isso, o objetivo é acompanhar cada paciente de forma individualizada, respeitando ritmos e necessidades específicas. Para isso, o brincar também se insere como elemento central no processo terapêutico e educacional.

“Crescemos junto com os pacientes e aprendemos com cada família. Nosso compromisso é com a evolução de cada um deles”, reforça Marcely.

Resultados percebidos no dia a dia

Os impactos da abordagem integrada aparecem em diferentes aspectos do desenvolvimento infantil. A mudança de comportamento, o aumento da autonomia e a evolução na comunicação são exemplos relatados pelas famílias atendidas.

“Antes da Sapere, meus filhos não interagiam com ninguém, choravam muito e não mantinham contato visual. Hoje, brincam, se comunicam e evoluem a cada sessão. A equipe é maravilhosa”, relata uma mãe, em depoimento ao site oficial da clínica.

Atenção ao contexto e às realidades locais

Para além da técnica, a proposta é também refletir sobre o contexto urbano e social da infância em Manaus. Segundo Marcely, integrar o conhecimento à vivência das famílias na região é parte do processo. “Cada pequena conquista é celebrada. Acreditamos na força da escuta, do cuidado e da atuação em rede”, resume.

