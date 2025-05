Gkay, Pocah e outros famosos vivem imersão amazônica no Festival da Cunhã

Em clima de celebração à cultura, ancestralidade e força do Norte do Brasil, influenciadores de todo o país seguem, nesta sexta-feira (24), no segundo dia de imersão do Festival da Cunhã, em Manaus.

O evento, idealizado por Isabelle Nogueira — cunhã-poranga do Boi Garantido e destaque do BBB 24 —, reúne mais de 50 nomes do entretenimento e das redes sociais, e acontece na Arena da Amazônia como uma espécie de esquenta para o Festival de Parintins.

Os influenciadores desembarcaram em Manaus na quinta-feira (23) e já começaram a vivenciar experiências voltadas à cultura, à sustentabilidade e aos saberes tradicionais da Amazônia.

Além de rodas de conversa e vivências, os convidados também se preparam para participar da programação musical, que tem como destaque o show da dupla Maiara & Maraisa.

Entre os nomes confirmados no festival estão artistas e criadores de conteúdo que se destacam por temas como representatividade, justiça social, moda e diversidade. Veja alguns dos participantes:

Maxine da Silva

Leidy Elin

Lucas Buda

Raquele Cardozo

Michel Nogueira

Marcus Vinicius (Vyni)

Yaponã Guajajara

Arleane Marques

Marcelo Prata

Tokinho

Gominho

Fred Nicácio

Samanta Alves

Tina

Vanessa Lopes

Kenya Sade

Jaqueline Grohalski

Blogueirinha

Pocah

Daniele Hypolito

Gabriel Santana

Lucas Pizane

Ruivinha de Marte

Sarah Andrade

Maíra Azevedo (Tia Má)

Thais Braz

Beta Boechat

Nátaly Neri

A programação do festival inclui ainda exposições, experiências sensoriais, discussões sobre identidade e empoderamento feminino. Para Isabelle Nogueira, o evento marca um momento histórico:

“É com imensa alegria que vejo a primeira edição do Festival da Cunhã se tornar realidade! Será um verdadeiro palco de celebração da nossa cultura e da nossa gente”, disse.

A expectativa é de que o festival se consolide como um evento anual, celebrando o protagonismo feminino amazônico e aproximando o país das raízes culturais da região.

Isabelle Nogueira vai plantar mais de 700 árvores no AM

