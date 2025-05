O Amazon Stars Grappling 2, um dos maiores eventos de jiu-jítsu do Amazonas, apresenta neste sábado (24) parte do card de atletas e apoiadores da nova edição. O lançamento ocorre durante um almoço especial na Peixaria Tambagrill, localizada na Avenida Ephigênio Salles, Zona Centro-Sul de Manaus, das 11h às 13h.

Evento busca valorizar atletas e nova geração

Idealizado pelos professores Helton Henrique Silva e Márcio Pontes, o Amazon Stars Grappling 2 acontecerá no dia 23 de agosto, às 18h, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus.

“O objetivo do Amazon Stars Grappling é valorizar atletas que fizeram e fazem história no esporte amazonense. Também abrimos espaço para a nova geração, com um evento organizado para atletas, professores e fãs do jiu-jítsu e luta livre”, explica Helton, que lidera uma academia nos Estados Unidos.

Grand Prix Máster terá premiação recorde

Um dos destaques do evento será o Grand Prix da categoria Máster até 85 kg, com premiação de R$ 10 mil para o campeão. Oito atletas confirmados:

Victor Hugo Nascimento

André Júlio

Juarez Harles

Victor Neves

Eduardo Inojosa

Erick Alencar

Roniedson Andrade

Chaise Olimpio

Combates emocionantes completam a programação

Além do GP, o evento traz combates nas categorias Kids, Juvenil e Desafios entre modalidades. Destaques:

Allan Ferreira (luta livre) x Sidney Lima (jiu-jítsu)

Edson Sales x Leo Pimentel (jiu-jítsu)

May Ladislau x Rebeca Souza (Nogi)

Allan Cortinhas (luta livre) x Rafael Cachorrão (jiu-jítsu)

Júnior Cardoso x Allen Lima (jiu-jítsu)

Apoio e cobertura oficial

O Amazon Stars Grappling 2 conta com patrocínio do Governo do Amazonas, por meio da Amazonastur, além do apoio do deputado estadual Adjuto Afonso, vereador Diego Afonso e da TV Norte Amazonas/SBT, parceira oficial de mídia.

A cobertura oficial do evento será feita pela agência Emanuel Sports & Marketing, desde o lançamento até a realização dos combates.

