Amazonense Oscar Bisneto vence nos EUA e mira Mundial de Jiu-Jitsu

Amazonense finaliza luta com armlock no Submission Hunter Pro 97 e intensifica preparação para o Mundial da IBJJF nos EUA

O lutador amazonense Oscar Bisneto conquistou uma vitória importante na super luta casada do Submission Hunter Pro 97, realizada na última sexta-feira (9), no Bayou City Event Center, em Houston, no Texas (EUA). Ele finalizou o adversário Kaleb Aguiar com um armlock no braço esquerdo, consagrando-se campeão da noite.

Vitória fortalece caminhada rumo ao cinturão

A conquista soma pontos importantes para Oscar seguir na disputa pelo cinturão do evento. Natural do bairro Santo Antônio, em Manaus, ele vive uma nova fase da carreira nos Estados Unidos, onde está focado em alcançar reconhecimento internacional na arte suave.

Ao comentar o resultado, o atleta destacou o valor simbólico da vitória:

“Estou muito feliz, pela participação no evento de alto nível que se trata o Submission Hunter Pro, estando disputando ao lado de grandes lutadores dos EUA. Após essa vitória, espero que mais oportunidades venham aparecer”, afirmou Bisneto.

Próximo desafio: Mundial da IBJJF

Oscar Bisneto já se prepara para o próximo compromisso: o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, promovido pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF). A competição ocorre no dia 30 de maio, em Long Beach, Califórnia, e reúne os principais nomes da modalidade.

