Trabalhadores tem conquistas asseguradas em Silves

Após quatro dias de mobilização, trabalhadores do Complexo Azulão, em Silves (AM), garantem avanços salariais e benefícios em acordo coletivo

A Elecnor envolvida em Silves, no Amazonas no projeto Complexo Azulão, que atua na construção de uma Unidade de Tratamento de Gás, uma Central de Geração, uma subestação e linha de transmissão associadas, fez um acordo com os trabalhadores que atuam no campo.

O acordo mediado pelo Sindicato do Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial, Construção e Montagem de Gasoduto e Oleodutos e Engenharia Consultiva de Silves e Itapiranga – Amazonas/Am (Sintracomeplams-AM). No total foram quatro dias de mobilização, para chegar a um acordo coletivo.

Além de temas previamente negociados e aprovados foram também apresentados e aprovados os pontos apresentados na quarta contra- proposta dos representantes sindicais.

Ficaram acordados o reajuste salarias de 8%, Cesta básica, abono das faltas durante a mobilização, a baixada de campo de sexta-feira, para quinta, bem como a PLR (Participação nos Lucros e Resultados), não ultrapassando o valor de R$ 4 mil. Segundo o presidente do Sindicato Carles Waldemar o início das negociações, as propostas da empresa, não foram aceitas pelos trabalhadores, que resolveram cruzar os braços, porém diante das negociações, foram retomadas as atividades.

“Preferimos sentar e conversar e conseguimos melhorias reais, para os trabalhadores”, declarou.

O presidente do Sindicato afirmou ainda, que apesar da obra acontecer no interior, os trabalhadores não estão sozinho, o sindicato está presente desde o início dos trabalhos em Silves e Itapiranga. Carles Waldemar destacou ainda a boa intenção dos diretores da empresa em negociar as propostas e colocar um fim no impasse. “Fizemos propostas e diretoria, apresentava uma respostas, que foram se ajustando, até bater o martelo “, disse. Para o sindicalista é importante a boa intenção e essa respostas dos patrões.

A obra tem um investimento de quase 390 milhões de euros. A Elecnor é a empresa responsável pela construção do Complexo Azulão para a Eneva.

