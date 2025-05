Petrobras confirma saída de diretor Mauricio Tolmasquim

Mauricio Tolmasquim deixará a diretoria de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras na próxima terça-feira (27). A estatal confirmou a saída do executivo na noite desta sexta-feira (23). Ele assumirá uma vaga no conselho de administração da Eletrobras, empresa privada do setor elétrico.

A decisão foi tomada de forma negociada entre Tolmasquim e o conselho de administração da Petrobras. Desde março, ele havia comunicado que seria indicado para a função na Eletrobras, em eleição prevista para o fim de abril. A estatal avaliou o possível conflito de interesses antes de confirmar a liberação.

Substituição interina já está definida

Com a saída de Tolmasquim, o atual diretor executivo de Processos Industriais e Produtos, William França, assumirá a diretoria de forma interina.

Legado em sustentabilidade e clima

Tolmasquim é referência em energia e transição energética. Ex-presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), ele entrou na Petrobras em 2023. Uma de suas últimas ações à frente da diretoria foi a atualização do Caderno de Mudança do Clima, lançado nesta sexta-feira.

O documento detalha a pegada de carbono da empresa, ações de redução de gases do efeito estufa (GEE) e metas de transição energética. Em entrevista à Agência Brasil, Tolmasquim afirmou que as metas de descarbonização continuarão.

“Todas as ações estão institucionalizadas. Independentemente da pessoa no cargo, elas seguirão adiante”, disse.

Segundo o relatório, a Petrobras emitiu 47 milhões de toneladas de CO² em 2023 — redução de 40% em relação a 2015.

