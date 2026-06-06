PERIGO NOS RIOS

Acidente ocorreu durante uma tentativa de alcançar uma balsa em movimento; duas pessoas escaparam sem ferimentos graves.

O proprietário da lancha que afundou neste sábado (6), na região de Santarém, no oeste do Pará, relatou os momentos de tensão vividos durante o acidente no Rio Amazonas. Em vídeo, ele contou que tentava ajudar um passageiro que havia perdido o horário de embarque de uma balsa quando a embarcação acabou atingida por fortes ondas.

“Eu tentei ajudar um rapaz e acabei me ferrando, porque não percebi que ele estava bêbado. Ele pediu para eu levá-lo até a balsa. Como ela não diminuiu a velocidade, tentei encostar ao lado dela em movimento. Aí uma das ondas me pegou e puxou a lancha”, relatou.

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O acidente ocorreu durante a travessia entre Santarém e a comunidade de Tapará. Segundo testemunhas, as ondas provocadas pela movimentação da balsa comprometeram a estabilidade da pequena embarcação. Como consequência, a lancha afundou poucos instantes depois da aproximação.

Vídeo: Wanderson Barão

Moradores rebocaram lancha até a margem

Apesar do susto, moradores e pessoas que estavam nas proximidades agiram rapidamente para socorrer os ocupantes. As duas pessoas conseguiram sair da água com vida e sem ferimentos graves.

Em seguida, populares iniciaram uma força-tarefa para recuperar a embarcação. Vídeos gravados no local mostram o momento em que moradores puxam a lancha parcialmente submersa até uma margem da região.

Além disso, as imagens revelam o esforço coletivo para impedir que a correnteza levasse a embarcação.

Acidente causou prejuízo

Embora ninguém tenha sofrido ferimentos graves, o acidente causou prejuízos materiais ao proprietário.

Além disso, o caso chamou a atenção de moradores e reforçou o alerta sobre os riscos da navegação próxima a balsas em movimento. Por isso, muitos moradores voltaram a discutir medidas de segurança para embarcações de pequeno porte que circulam na região.

Enquanto isso, a Marinha do Brasil e a Capitania dos Portos ainda não se manifestaram sobre o acidente.

Lancha afunda após choque com balsa em trecho do Rio Amazonas pic.twitter.com/GMhT21r49O — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 6, 2026

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