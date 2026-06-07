Um turista protagonizou uma cena de risco nas Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), ao tentar recuperar um celular que havia caído durante o passeio. Outros visitantes registraram o momento na manhã deste sábado (6).
Nas imagens, o homem aparece pendurado na estrutura da passarela das Cataratas do Iguaçu. Em seguida, ele desce até uma área próxima às quedas d’água. Logo depois, localiza o aparelho, recupera o celular e retorna para a passarela.
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A atitude chamou a atenção dos visitantes. Além disso, o vídeo rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. Apesar do perigo, o turista não sofreu ferimentos.
Bombeiros fizeram intervenção
Segundo a administração do Parque Nacional do Iguaçu, bombeiros civis que atuam no monitoramento da área perceberam a situação e agiram imediatamente.
Após a intervenção, os profissionais orientaram o visitante sobre as normas de segurança. Em seguida, acompanharam o homem até o fim do passeio. Depois disso, a administração retirou o turista do parque.
A administração informou apenas que o visitante é brasileiro. No entanto, não divulgou sua identidade.
Parque reforça regras nas Cataratas do Iguaçu
Em nota, o Parque Nacional do Iguaçu reforçou que os visitantes não podem ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos das passarelas. A proibição vale tanto para tirar fotos quanto para recuperar objetos.
Além disso, a administração orienta os turistas a acionarem as equipes de emergência sempre que algum item cair no rio ou em áreas de difícil acesso.
Segundo o parque, bombeiros e equipes de segurança avaliam cada situação antes de qualquer tentativa de resgate. Quando necessário, a Polícia Militar também participa da operação.
Por fim, a administração destacou que os protocolos adotados nas Cataratas do Iguaçu ajudam a preservar a segurança dos visitantes e dos profissionais envolvidos nas ocorrências.
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