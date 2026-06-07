CENA IMPRESSIONANTE

Homem ultrapassou a área de segurança, desceu próximo às quedas d'água para recuperar um celular e acabou retirado do Parque Nacional do Iguaçu.

Um turista protagonizou uma cena de risco nas Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), ao tentar recuperar um celular que havia caído durante o passeio. Outros visitantes registraram o momento na manhã deste sábado (6).

Nas imagens, o homem aparece pendurado na estrutura da passarela das Cataratas do Iguaçu. Em seguida, ele desce até uma área próxima às quedas d’água. Logo depois, localiza o aparelho, recupera o celular e retorna para a passarela.

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A atitude chamou a atenção dos visitantes. Além disso, o vídeo rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. Apesar do perigo, o turista não sofreu ferimentos.

Bombeiros fizeram intervenção

Segundo a administração do Parque Nacional do Iguaçu, bombeiros civis que atuam no monitoramento da área perceberam a situação e agiram imediatamente.

Após a intervenção, os profissionais orientaram o visitante sobre as normas de segurança. Em seguida, acompanharam o homem até o fim do passeio. Depois disso, a administração retirou o turista do parque.

A administração informou apenas que o visitante é brasileiro. No entanto, não divulgou sua identidade.

Parque reforça regras nas Cataratas do Iguaçu

Em nota, o Parque Nacional do Iguaçu reforçou que os visitantes não podem ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos das passarelas. A proibição vale tanto para tirar fotos quanto para recuperar objetos.

Além disso, a administração orienta os turistas a acionarem as equipes de emergência sempre que algum item cair no rio ou em áreas de difícil acesso.

Segundo o parque, bombeiros e equipes de segurança avaliam cada situação antes de qualquer tentativa de resgate. Quando necessário, a Polícia Militar também participa da operação.

Por fim, a administração destacou que os protocolos adotados nas Cataratas do Iguaçu ajudam a preservar a segurança dos visitantes e dos profissionais envolvidos nas ocorrências.

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