Casal é agredido com pauladas em vídeo de tribunal do crime

Imagens mostram agressões com pauladas e expõem a atuação de facções em territórios dominados.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um casal sendo violentamente espancado em um suposto tribunal do crime. As imagens, sem data ou local identificados até o momento, revelam o momento em que os dois são agredidos com pauladas por diversos homens.

Segundo os próprios agressores, a motivação para o ataque seria a acusação de “talaricagem” — termo usado no contexto do tráfico para descrever alguém que se envolveu com a parceira de outro membro da facção, o que é tratado como traição.

Frase revela a motivação do crime

Durante o registro, é possível ouvir um dos criminosos dizendo: “Talarico é sem ideia”, frase comum entre integrantes de facções para justificar esse tipo de punição brutal. Em determinado momento, um dos agressores se excede nas pauladas, e o homem que grava tenta conter a violência dizendo: “Calma, Gáspar, calma, calma”.

Identidades e local ainda são desconhecidos

Até o momento, as autoridades não confirmaram a identidade das vítimas, dos agressores nem o local exato onde a gravação foi feita.

VÍDEO:

Leia mais: Professor é agredido após pedir que aluna guardasse celular em sala de aula no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱