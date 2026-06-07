Prisões

A tecnologia de reconhecimento facial da SSP-AM localizou criminosos procurados por homicídio, roubo e estupro.

Manaus (AM) – Quatro suspeitos com mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio, roubo e estupro foram presas pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), com apoio do sistema de reconhecimento facial “Paredão”, coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). As prisões ocorreram no sábado (06/06), nos bairros Santa Etelvina, Zumbi, Armando Mendes e Nossa Senhora das Graças.

As capturas foram efetuadas após alertas emitidos pelo sistema coordenado pela SSP-AM, por meio do Centro Integrado de Análise de Imagens de Segurança Pública (CIAISP).

Entre os presos está um homem procurado por homicídio. Ele foi localizado na avenida Itacolomy, no bairro Armando Mendes, e conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Também no 14º DIP foi apresentado um foragido da Justiça pelo crime de estupro, preso na rua Irmã Creuza Coelho, no bairro Zumbi.

No conjunto Manauara 1, no bairro Santa Etelvina, um homem com mandado de prisão em aberto por roubo foi capturado e encaminhado ao 6º DIP. Já na avenida Boulevard, no bairro Nossa Senhora das Graças, outro foragido procurado por homicídio foi localizado e conduzido ao 1º DIP.

Apoio em ocorrência

Além das capturas de foragidos, o sistema “Paredão” também auxiliou as equipes policiais em uma ocorrência registrada no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. Após solicitação de apoio, às câmeras de monitoramento contribuíram para o acompanhamento de um veículo utilizado por um suspeito de tráfico de drogas.

Durante a ação, realizada por uma equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), um homem de 34 anos foi abordado na rua Nepal enquanto entrava em um carro.

Na revista pessoal, os policiais apreenderam cinco porções médias e 93 porções pequenas de oxi, uma porção média de maconha, uma porção média e duas porções pequenas de cocaína, além de uma balança de precisão. O homem também possuía passagem pela polícia por roubo e extorsão em 2023.

Ele foi conduzido ao 6º DIP juntamente com todo o material apreendido, para os procedimentos cabíveis.

Balanço “Paredão”

Desde a implantação do sistema Paredão, as Forças de Segurança recuperaram 3.965 veículos com restrição de roubo ou furto. Somente entre janeiro e maio de 2026, foram 335 veículos recuperados.

O sistema também tem contribuído para a localização de pessoas procuradas pela Justiça. Apenas em 2026, 204 foragidos foram presos com auxílio da ferramenta de reconhecimento facial e monitoramento inteligente coordenada pela SSP-AM.

Leia mais:

Suspeito de envolvimento na morte de comerciante durante assalto é preso em Manaus