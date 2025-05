Edital destina até R$ 2,5 milhões para pesquisas sobre economia sustentável na Amazônia

O Instituto Clima e Sociedade (iCS), em parceria com o Bezos Earth Fund, lançou um edital que vai selecionar até 15 projetos de pesquisa com foco na implementação de modelos econômicos sustentáveis que protejam ou restaurem as florestas da região amazônica. As propostas devem contribuir diretamente para o aprimoramento de políticas públicas e privadas na Amazônia Legal.

O valor total do investimento é de R$ 10 milhões. Cada proposta poderá receber entre R$ 300 mil e R$ 2,5 milhões.

Quem pode participar

As inscrições são exclusivas para instituições científicas sem fins lucrativos sediadas na Amazônia Legal, como universidades e centros de pesquisa. Também estão aptos a participar órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta, instituições públicas de pesquisa, universidades públicas ou privadas sem fins lucrativos que tenham, em seu objetivo social, a promoção de pesquisa científica ou tecnológica.

O prazo para submissão das propostas vai até o dia 27 de junho de 2025.

Temas estratégicos do edital

Os projetos devem abordar temas prioritários como:

Bioeconomia e desenvolvimento socioeconômico

Mudanças climáticas

Segurança pública

Desenvolvimento rural sustentável

Planejamento e ordenamento territorial

Temas transversais relacionados à sustentabilidade na região

Fortalecer a ciência para proteger a floresta

Segundo a diretora executiva do iCS, Maria Netto, o edital busca fortalecer a atuação da comunidade científica da região. “Este edital pretende contribuir para o fortalecimento da capacidade da comunidade científica amazônica de realizar análises econômicas e produzir novos modelos de desenvolvimento para a Amazônia, ampliando sua participação em frentes diversas de ações e iniciativas de combate à crise climática”, afirmou.

Ela também destacou que a produção de dados qualificados é essencial:

“Dados e informações de qualidade baseados em análise econômica e ciência, além do entendimento e da visão de pesquisadores que conhecem profundamente a realidade da região, são fundamentais para impulsionar o desenvolvimento econômico da Amazônia e de suas populações, sempre com a meta de garantir a floresta em pé e sua restauração.”

Apoio global para soluções locais

Para Leon Clarke, diretor de Caminhos para Descarbonização do Bezos Earth Fund, a conservação precisa considerar as populações locais. “A conservação e a restauração na Amazônia precisam estar alinhadas com as necessidades das pessoas da região e com as economias da região”, disse.

Ele reforçou a importância de ouvir quem vive a realidade amazônica:

“Boas informações são fundamentais para boas decisões, e a melhor compreensão do que realmente pode funcionar para as florestas, cidades e comunidades da Amazônia vem das pessoas que vivem lá”.

O Bezos Earth Fund é uma iniciativa filantrópica liderada por Jeff Bezos, que se comprometeu a investir US$ 10 bilhões para combater as mudanças climáticas e proteger a natureza. A parceria com o iCS visa transformar o enfrentamento à crise climática com apoio direto a projetos locais.

