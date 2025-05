Economia do Amazonas cresce 56% e é destaque em evento da Fieam

Durante evento promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), nesta sexta-feira (23), o governador Wilson Lima destacou os avanços econômicos mais recentes no estado. Ele ressaltou os incentivos do Governo do Amazonas ao setor industrial, que têm impulsionado indicadores como arrecadação e geração de empregos.

“É importante a participação do Poder Público em um processo como esse e todos esses números são resultado da ousadia e da determinação daqueles que resolveram empreender no estado, apesar das dificuldades que enfrentam ou das adversidades. Da nossa parte fica o compromisso de dar as condições necessárias, modernizar nossos sistemas e processos”, afirmou o governador Wilson Lima.

PIB e arrecadação do Amazonas registram forte crescimento

Nos últimos cinco anos, o Produto Interno Bruto (PIB) do Amazonas cresceu 56%, passando de R$ 108,1 bilhões em 2019 para R$ 169,6 bilhões em 2024. Os principais destaques foram os setores de Indústria e Serviços.

A arrecadação estadual também seguiu em alta, subindo de R$ 11,3 bilhões para R$ 18,3 bilhões no mesmo período — um crescimento de 62%. O desempenho foi impulsionado por aumentos consecutivos, como os 18,4% registrados em 2021 e os 11,8% em 2024.

Polo Industrial de Manaus cresce 95% em faturamento

Outro ponto de destaque foi o desempenho do Polo Industrial de Manaus (PIM), cujo faturamento quase dobrou entre 2019 e 2024. O crescimento foi de 95%, saltando de R$ 104,7 bilhões para R$ 204,9 bilhões. Apenas em 2024, a alta foi de 16,5%, consolidando o polo como um dos motores da economia amazonense.

Geração de empregos avança na indústria e serviços

O crescimento econômico tem refletido diretamente na criação de vagas formais. A média mensal de trabalhadores no PIM passou de 94,7 mil em 2020 para uma previsão de 130 mil em 2025, o que representa uma alta de 37,2%.

Nos setores de comércio e serviços, mais de 432 mil pessoas trabalham com carteira assinada. Outras 105 mil atuam de maneira informal. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam que o Amazonas foi o segundo estado da Região Norte que mais gerou empregos formais no primeiro trimestre de 2024, com 6,7 mil novas vagas abertas — atrás apenas do Pará, que registrou 9,2 mil vagas.

Fieam homenageia empresários e lideranças da indústria

A cerimônia “Industrial do Ano 2024”, promovida pela Fieam, homenageou empresários e lideranças que se destacaram na indústria amazonense. Entre os homenageados estavam o diretor-presidente da J. Cruz Indústria de Bebidas Ltda, Luiz Carvalho Cruz; o comandante do Comando Militar da Amazônia (CMA), General Costa Neves; o CEO da Karú Amazon Food, Glauco Francesco; e a empresa Recofarma.

Fotos: Diego Peres / Secom

Leia mais: Wilson Lima vistoria centro de apoio à criança em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱