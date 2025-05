Justiça mantém preso acusado de tentar explodir bomba em ministério

Juiz converteu flagrante em prisão preventiva após ataque com explosivo que causou pânico no Ministério do Desenvolvimento Social

A Justiça do Distrito Federal manteve a prisão preventiva de Flávio Pacheco da Silva, acusado de explodir uma bomba em frente ao prédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), na última quinta-feira (22), em Brasília.

A decisão foi tomada após audiência realizada pelo Núcleo de Audiências de Custódia (NAC) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). O magistrado responsável pelo caso justificou que a medida é necessária para garantia da ordem pública e para impedir nova conduta criminosa.

“A prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa”, declarou o juiz.

Ameaça e explosão após ser barrado na portaria

Segundo informações do processo, Flávio tentou entrar no prédio do ministério e, ao ser impedido por um vigilante, fez ameaças:

“Vou jogar uma bomba e matar todo mundo”, teria dito o acusado.

Na sequência, ele lançou um artefato no gramado em frente ao edifício. O objeto explodiu, gerando pânico entre os servidores e levando à evacuação do local. A Polícia Militar foi acionada imediatamente e o Bope (Batalhão de Operações Especiais) negociou a rendição.

Detido com mulher e duas crianças

Flávio estava acompanhado de uma mulher e duas crianças no momento do ataque. Após ser rendido pelas autoridades, ele foi preso em flagrante e encaminhado para uma delegacia da capital federal.

Mesmo com os pedidos da defesa e do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória, a Justiça optou por manter Flávio detido sem prazo determinado.

