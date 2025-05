Procura por passagens de barco dispara com a chegada do Festival de Parintins

Festa atrai milhares de turistas e movimenta a economia do estado.

Com o Festival de Parintins 2025 marcado para os dias 27, 28 e 29 de junho, o movimento no Porto de Manaus já reflete a expectativa em torno da festa. Barcos e lanchas que partem rumo à Ilha Tupinambarana, a 369 km da capital, registram alta na procura por passagens, especialmente por camarotes e vagas de rede.

Segundo o proprietário de embarcação Amilcar Bentes, todos os camarotes de sua embarcação já estão reservados. Ele afirma que a procura começou ainda mais cedo este ano, e as vagas de redes também estão acabando rapidamente com a proximidade de junho.

“Todos os anos, a gente percebe uma demanda bem maior do que no ano anterior. Nossa cidade (Manaus) está organizada, tem estrutura e a capitania está preparada para receber esses turistas que vão para Parintins”, afirmou Amilcar.

O festival, promovido pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, atrai milhares de turistas e movimenta a economia do estado. De 2022 a 2024, mais de 340 mil pessoas passaram por Parintins durante os dias de festa, com impacto financeiro estimado em R$ 438 milhões.

Segurança reforçada nos portos

Para garantir a segurança dos passageiros e coibir irregularidades no transporte fluvial, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Amazonas (Arsepam) reforçou a fiscalização e inaugurou, em março, um novo posto no Porto de Parintins. O espaço foi equipado para ampliar a cobertura durante o festival.

Em Manaus, as fiscalizações ocorrem no Porto de Manaus, nas balsas da Manaus Moderna (Centro), no Porto da Ceasa (zona sul) e no Porto de São Raimundo (zona oeste).

Sustentabilidade e capacitação

Além da movimentação econômica, o festival também investe em sustentabilidade e capacitação. O projeto Recicla Galera, criado em 2019, já destinou corretamente mais de 17 toneladas de resíduos recicláveis e se consolidou como a maior iniciativa ambiental do evento.

A ação é realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), em parceria com o Sistema Coca-Cola Brasil.

Trabalhadores locais também têm sido beneficiados com o Workshop Bem Receber, que oferece cursos de recepção e orientação de turistas desde 2022. Tricicleiros — responsáveis por um dos meios de transporte mais tradicionais da ilha — receberam reformas em 200 triciclos, além de kits personalizados e uniformes, em um investimento de R$ 50 mil.

Cultura em destaque

Outro destaque dos investimentos é o projeto Galeria Parintins Cidade Aberta, que desde 2022 vem transformando os espaços públicos da cidade com arte urbana. Mais de 20 murais foram produzidos por artistas locais, incluindo a fachada do Bumbódromo, assinada por Pito Silva, com o painel “Patrimônio em Festa”.

Leia mais

Bois de Parintins recebem maior honraria da cultura brasileira no Rio de Janeiro

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱