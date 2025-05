Bois de Parintins recebem maior honraria da cultura brasileira no Rio de Janeiro

O Boi-Bumbá Garantido, representado por seu presidente Fred Góes, recebeu, na terça-feira (20), a Ordem do Mérito Cultural (OMC), na categoria Entidade, a mais alta honraria do setor cultural brasileiro, em cerimônia com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

A solenidade foi realizada no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro (RJ) e reconhece personalidades, instituições e entidades que tenham prestado relevantes contribuições à cultura nacional.

O presidente do Boi Garantido, Fred Goes, destacou a importância histórica do reconhecimento, tanto para o boi como para o Festival Folclórico de Parintins, uma das maiores manifestações culturais do Brasil.

“Estou aqui representando toda a galera vermelha e branca. É uma felicidade enorme o Boi Garantido ser agraciado pela OMC, maior honraria concedida pelo Ministério da Cultura. É um reconhecimento à cultura popular, para que todos valorizem sua potencialidade e diversidade”, declarou Fred.

Neste ano, em celebração aos 40 anos de criação do Ministério da Cultura, o evento teve como tema “Democracia e Cultura”, evidenciando, portanto, o papel de manifestações culturais, como o Boi Garantido, na defesa da democracia e da diversidade cultural por meio da arte popular.

A Ordem do Mérito Cultural teve sua primeira entrega em 1995. Suspensa desde 2019, a honraria foi retomada em 2025. Durante a cerimônia, os agraciados receberam uma medalha simbólica e um diploma de reconhecimento, entregues pelo presidente da República e pela ministra da Cultura, reforçando o compromisso do Estado brasileiro com a valorização da cultura em sua multiplicidade.

Boi Caprichoso

O Boi Caprichoso, símbolo de resistência, arte e tradição, esteve presente no evento, representado por seu presidente Rossy Amoedo. Também marcou presença o presidente do boi contrário, Fred Góes, reafirmando a união dos bois no reconhecimento ao Festival de Parintins como expressão máxima da cultura amazônica.

“Estar aqui hoje, representando o Festival de Parintins, o nosso povo, a nossa cultura, e ser agraciado com tamanha honraria é muito especial. É emocionante. Parintins alcança lugares cada vez mais especiais através da arte. Dedico essa medalha a todos os nossos artistas, profissionais, fazedores e fazedoras de cultura, trabalhadores que se dedicam intensamente. Isso aqui é mérito de todos vocês. Que possamos levar ainda mais alegria, gerar mais emprego e seguir fortalecendo nossa cultura. Agradeço ao presidente Lula e ao governo federal por acreditar no Festival.”

A ministra Margareth Menezes destacou o papel fundamental das manifestações homenageadas.

“Cada uma dessas instituições representa uma força vital para a cultura brasileira e tem um papel insubstituível na construção de políticas públicas para a arte e para o patrimônio cultural do país.”

Mais do que uma homenagem institucional, a medalha representa o reconhecimento de uma manifestação cultural que carrega o suor, a fé e a arte de um povo. Em cada toada, cada bordado e batida de tambor, o Festival de Parintins ecoa a alma amazônica e reafirma sua importância como patrimônio cultural do Brasil.

O Boi Caprichoso, com sua trajetória marcada pelo enraizamento nas tradições amazônicas, é parte essencial dessa conquista histórica, que agora pertence a todos que constroem, vivem e celebram o Festival de Parintins.

