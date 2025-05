Obras do viaduto Rei Pelé avançam com remanejamento de postes

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), segue com os avanços nas obras do Complexo Viário Rei Pelé, localizado na zona Leste da capital amazonense. Neste domingo, (25), as equipes da Seminf, com apoio da concessionária de energia pública, concentraram os trabalhos no remanejamento de postes de energia elétrica, uma etapa fundamental para o andamento da obra.

Remanejamento de postes garante segurança da obra

“Estamos atuando, seguindo as determinações do prefeito David Almeida para que de forma célere possamos conseguir realizar todos os serviços necessários para entregar com segurança essa obra de grande porte o mais rápido possível. O remanejamento desses postes de energia elétrica é uma tarefa essencial para a segurança da obra. Temos muito o que fazer para reordenar o trânsito dessa área da zona Leste, e estamos empenhados nessa missão”, afirma o vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior.

Obra entra na fase final com acabamentos e impermeabilização

As etapas de concretagem das lajes e paredes do complexo já foram concluídas. As equipes iniciaram agora os últimos reparos, que incluem aplicação de reboco, impermeabilização e acabamentos externos.

Durante a manhã de domingo, as equipes da concessionária realizaram a transferência das fiações para os novos postes. Já no período da tarde, removeram os postes antigos da via.

População aprova a obra e espera melhorias no trânsito

“Fico muito agradecida à Prefeitura de Manaus por estar realizando essa obra para benefício da nossa zona Leste. Toda manhã é bem complicado de passar por aqui, chegamos no trabalho cansados só pelo trânsito que é bem pesado, mas agora com a obra, vai melhorar bastante”, comenta a costureira e moradora da área, Rosilda da Silva, de 53 anos.

Complexo Viário Rei Pelé trará mais mobilidade à zona Leste

O Complexo Viário Rei Pelé é mais uma obra estruturante que visa garantir maior segurança viária e fluidez no trânsito para os moradores e motoristas que circulam pela zona Leste da cidade.

