Amazon Stars Grappling terá premiação recorde de R$ 15 mil

A segunda edição do Amazon Stars Grappling promete movimentar o cenário de jiu-jítsu em Manaus. O evento foi lançado neste sábado (24/05), na Peixaria Tambagrill, localizada na Avenida Ephigênio Salles, Zona Centro-Sul da capital amazonense.

Organizado pelos empreendedores Helton Henrique Silva e Márcio Pontes, o evento traz a proposta de valorizar atletas da categoria Máster, oferecendo premiação inédita e condições especiais aos participantes.

“O Amazon Stars chega com uma proposta de valorizar os atletas, especialmente os lutadores da categoria Máster que tanto fizeram pelo nosso esporte. A nossa organização não concorre com ninguém, não quer ser a maior e nem a melhor, apenas a que busca dar o devido valor às nossas estrelas, que são os atletas”, disse o CEO do Amazon Stars Grappling, Helton Henrique Silva.