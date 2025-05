Rozenha assume vice-presidência da CBF e destaca Amazonas no futebol nacional

O presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Ednailson Rozenha, foi eleito vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) neste domingo (25), durante a Assembleia Geral Eleitoral realizada na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Ao lado de Samir Xaud, novo presidente, Rozenha integra a chapa única que recebeu 103 votos, com apoio unânime das 27 federações estaduais e dos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Com a eleição, Rozenha se torna o primeiro amazonense a ocupar um dos cargos mais altos da CBF. Ele consolida uma trajetória marcada pela defesa do futebol nortista e pela modernização da gestão esportiva no Amazonas. Sua presença na cúpula nacional representa um avanço rumo a um futebol mais inclusivo, descentralizado e conectado com todas as regiões do país.

Ao comentar o resultado, Rozenha ressaltou a responsabilidade e o simbolismo do momento:

“Estou profundamente honrado com a confiança recebida. Chego à vice-presidência como a voz do futebol do Norte, especialmente do Amazonas. Assumo essa missão com gratidão e consciência da responsabilidade. O futebol é parte da identidade do nosso povo e não pode mais ser tratado como periférico.”

Nova gestão prioriza inclusão e modernização

Natural de Roraima, Samir Xaud assume a presidência da CBF com propostas centradas em transparência, inclusão e modernização. Em seu primeiro discurso, ele destacou o protagonismo da Região Norte e o espírito coletivo da nova administração:

“Nossa gestão será marcada pela renovação de ideias e pela união de todos que querem contribuir para o desenvolvimento do nosso esporte. Vamos construir uma nova CBF: moderna, participativa e comprometida com a indústria do futebol.”

Além de Rozenha, a nova diretoria da CBF conta com outros sete vice-presidentes:

Fernando José Macieira Sarney

Flávio Diz Zveiter

Gustavo Dias Henrique

José Vanildo da Silva

Michelle Ramalho Cardoso

Ricardo Augusto Lobo Gluck Paul

Rubens Renato Angelotti

Pela primeira vez na história da CBF, o processo eleitoral utilizou urna eletrônica para garantir mais transparência e segurança na votação. Também foram escolhidos os novos membros do Conselho Fiscal da entidade.

