Perseguição e tiroteio termina em colisão e deixa ferido na Zona Sul de Manaus

Confusão começou no campo de futebol "Betanhão", no bairro Betânia, por motivos ainda desconhecidos.

Na madrugada desta segunda-feira (26), uma perseguição entre dois carros terminou com um deles colidindo contra um muro de contenção na Avenida General Rodrigo Otávio, no Distrito Industrial I, Zona Sul de Manaus. Uma pessoa ficou ferida.

A 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informou que o tiroteio começou no campo de futebol “Betanhão”, no bairro Betânia, por motivos ainda desconhecidos.

Após a troca de tiros, os suspeitos iniciaram uma perseguição em alta velocidade entre um carro branco, modelo Cronos, e um carro vermelho, modelo Gol.

Testemunhas em um posto de gasolina relataram que o motorista do carro branco perdeu o controle do veículo e bateu no muro de contenção. Os ocupantes desse carro fugiram a pé, enquanto o outro veículo envolvido na perseguição deixou o local.

Quando a polícia chegou, encontrou uma pessoa ainda não identificada com ferimentos na perna e na cabeça. Os policiais tentaram ouvir a vítima, mas ela estava desorientada por causa da batida e não conseguiu explicar o que aconteceu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima, que foi levada para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) João Lúcio. O estado de saúde dela ainda não foi informado.

A Polícia Civil registrou o caso no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e abriu investigação para identificar os suspeitos e esclarecer as causas do tiroteio.

Leia mais

Vídeo mostra tiroteio que deixou dois mortos e provocou pânico na Zona Sul de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱