Vídeo mostra tiroteio que deixou dois mortos e provocou pânico na Zona Sul de Manaus

Moradores do bairro Santa Luzia, na Zona Sul de Manaus, passaram por momentos de terror na noite desta sexta-feira (23), quando um tiroteio deixou dois homens mortos e outras duas pessoas feridas. Imagens de câmeras de segurança registraram a correria e o desespero de quem tentava escapar dos disparos.

Vídeo mostra perseguição e luta corporal com atirador

As imagens mostram o momento em que um dos criminosos persegue dois homens e uma mulher. Um dos homens consegue fugir por uma rua lateral. A mulher se abaixa próxima a um muro para tentar se proteger. O atirador, então, foca no segundo homem e faz vários disparos. A vítima é atingida e cai no chão.

Instantes depois, o homem que havia escapado retorna e parte para cima do atirador. Após uma breve luta corporal, o criminoso foge do local. O sobrevivente tenta socorrer o colega baleado, que já estava caído.

Criminosos chegaram de moto

Segundo a Polícia Civil, os autores do ataque chegaram em uma motocicleta e atiraram contra pessoas que estavam em frente a uma barbearia. Três homens e uma mulher foram baleados. Dois dos homens morreram — um no local e outro no hospital. A mulher e o terceiro homem permanecem internados.

Investigação apura ligação com tráfico de drogas

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga se o crime tem ligação com o tráfico de drogas. Um dos homens mortos tinha passagem pela polícia por tráfico. O outro estava na barbearia apenas para cortar o cabelo. A investigação continua em andamento.

VÍDEO:

Leia mais: VÍDEO: Tentativa de chacina deixa dois mortos e um ferido em Manaus



Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱