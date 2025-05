Menino morre atacado por crocodilo ao tentar recuperar bola de futebol

Um garoto de 13 anos foi atacado e morto por um crocodilo de cerca de quatro metros enquanto tentava recuperar uma bola de futebol que havia caído em um rio. O caso ocorreu no sábado (24), na cidade de Jambi, na Indonésia.

A vítima, identificada como Muhammad Syahputra Almanda, brincava com os amigos num campo próximo à aldeia dele. Durante a brincadeira, a bola de futebol caiu em um rio, e o estudante correu atrás dela. Porém, ao pular no rio para resgatá-la, ele foi surpreendido e atacado pelo animal.

“Ele pediu ao amigo que jogasse a bola na água e, depois que ela foi lançada, ele pulou, mas não voltou à superfície. Logo depois, testemunhas o viram nas mandíbulas de um crocodilo”, informou a polícia local.

Resgate

Moradores da região ficaram aterrorizados com o episódio e gritaram enquanto a vítima era arrastada para baixo da água pelo crocodilo. As autoridades foram acionadas e, ao chegarem ao local, encontraram o predador ainda com o corpo da criança.

Equipes de resgate que vasculharam o rio encontraram o estudante de bruços na água, às 21h05 (horário local). À noite, outras partes dos restos mortais foram recuperadas.

