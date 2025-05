Durante a ação criminosa, o autor atentou contra a vida de um policial civil que reside no local

Um homem foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (26), após uma tentativa de feminicídio contra a companheira e a filha do casal, em um condomínio no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. A prisão foi feita durante ação conjunta entre o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e a Força Tática da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Durante o ataque, ele também ameaçou um policial civil que reside no condomínio e agrediu agentes de portaria, que tentaram contê-lo.

Invasão e ameaças com faca

Segundo o delegado Ivo Martins, titular do 19º DIP, o homem invadiu a residência onde estavam a companheira, a filha e a própria mãe. Ele usava uma faca para ameaçar as vítimas. A polícia foi acionada após o policial civil, morador do condomínio, perceber a situação.

“Imediatamente saímos em diligência. No momento da ação criminosa, os agentes de portaria tentaram conter o indivíduo, ocasião em que ele os atacou. Enquanto isso, a mãe dele conseguiu fugir, e a companheira e a filha se trancaram em um dos quartos”, relatou o delegado.

Entrada forçada

As câmeras de segurança registraram o agressor tentando arrombar a porta do quarto. Ele chegou a cortar os pulsos, deixando o local com marcas de sangue.

De acordo com a investigação, o suspeito estava sob efeito de drogas e já tinha histórico de violência doméstica, incluindo registros contra a companheira e a própria mãe. Ele também estava descumprindo medida protetiva vigente.

Intervenção da Força Tática

O tenente Adriano Valente, da Força Tática, explicou que foi necessário negociar com o homem antes da entrada no imóvel. A equipe acessou o cômodo pela lateral e arrombou a porta para conter o agressor.

“Com o apoio da equipe da Polícia Civil, identificamos quantas pessoas estavam no local e iniciamos o avanço, acessando o cômodo pela lateral do imóvel. Conversamos com o indivíduo até conquistarmos sua confiança. Como ele estava trancado no quarto, foi necessário o uso da força para arrombar a porta”, contou o tenente.

Procedimentos e prisão

O homem responderá por dupla tentativa de feminicídio e por tentativa de homicídio. Ele foi encaminhado para audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Homem invade casa e asfixia menina de 11 anos no interior do AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱