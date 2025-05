Padre desaparecido é encontrado preso em telhado da própria casa

O padre José Deilton da Silva, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (23), foi encontrado no domingo (25), preso no telhado de sua própria casa, em Pilar (AL).

De acordo com informações, o pároco teria ficado preso enquanto realizava um serviço de manutenção no imóvel e não conseguiu pedir ajuda.

Em mensagem aos fiéis, ele afirmou que o acidente ocorreu por volta das 10h. Segundo nota publicada no Instagram da Diocese de Penedo, José caiu do telhado sobre a laje da casa.

“Ao cair logo me dei conta de que meu pé direito foi danificado com inchaço e fraqueza de apoio para me levantar e sair com autonomia daquele espaço de trabalho. Confesso que aquela situação foi muito complicada para solucionar o problema ao pedir ajuda aos vizinhos ou mesmo às autoridades competentes da área de primeiros socorros”, disse o padre em nota.

Ajuda

Devido a sua localização, a voz do padre não alcançou os vizinhos. Além disso, o pároco explicou que gostaria de ter seu celular durante a situação para compreender o que estava acontecendo, porém o aparelho estava distante.

“Entendo as críticas que posso ter recebido porque o contexto poderia ser compreendido por outras chaves de leitura ou modos inadequados de vida de um padre se comunicar, seja com o clero diocesano, os paroquianos ou demais pessoas do convívio fraterno”, escreveu.

Ademais, o padre pediu desculpas aos paroquianos pelos compromissos que precisaram ser adiados em função do ocorrido.

Deilton agradeceu à Polícia Militar e aos profissionais de saúde da cidade de Coruripe, que prestaram atendimento ao homem. O padre informou ainda que precisará passar por um procedimento cirúrgico no pé direito.

“Espero me recuperar bem e o quanto antes retornar às atividades pastorais. Deus vos abençoe e retribua com a saúde e paz”, finalizou.

(*) Com informações da CNN Brasil

