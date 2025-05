Promessa amazonense conquista título do Norte Brasileiro de Kart

O Amazonas voltou a se destacar no cenário nacional do kartismo. O piloto amazonense Dylan Holanda, com apoio do Governo do Estado, conquistou o título da categoria F4 Sprinter na 4ª edição do Campeonato Norte Brasileiro de Kart, realizada no último sábado (25), no Kart Clube Paragominas, no Pará. A competição foi supervisionada pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e reuniu os principais nomes da modalidade na região.

Dylan completou as 18 voltas da grande final em 15min45s434, superando os pilotos Marcos Henrique e Ruan Pinzetta, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. A F4 Sprinter teve o maior grid do campeonato, com 20 pilotos.

“Está sendo muito bom trazer orgulho para o povo do Amazonas. É meu primeiro título fora de Manaus e estou muito feliz. Representar o estado é uma grande responsabilidade”, declarou Dylan.

O feito marca um retorno histórico do Amazonas ao pódio nacional da modalidade, feito que não ocorria desde os tempos do ex-piloto de Fórmula 1, Antonio Pizzonia.

Para o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira, a conquista é reflexo do investimento do Governo do Amazonas no esporte:

“Nosso compromisso é garantir que jovens como Dylan tenham condições de competir de igual para igual em todo o Brasil. Apoiar o esporte é investir em sonhos que se transformam em títulos.”

Próximo desafio

Com o título regional, Dylan Holanda intensifica sua preparação para o Campeonato Brasileiro de Kart, que será disputado em setembro, no kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC), onde buscará consolidar ainda mais seu nome no automobilismo nacional.

Leia mais:

Ednailson Rozenha, presidente da FAF, pode assumir vice-presidência da CBF

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱