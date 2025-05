Velório de Paulo Onça acontece na quadra da Vitória Régia

Escola Vitória Régia e familiares lamentam a perda e destacam o legado do artista para o samba e a cultura popular amazonense

Manaus (AM) – Familiares e admiradores do sambista Paulo Onça, que faleceu na tarde desta segunda-feira (26), poderão prestar as últimas homenagens ao artista nesta terça-feira (27). O velório acontece na quadra da Escola de Samba Vitória Régia, na Zona Sul de Manaus, onde o músico construiu parte de sua trajetória artística. O sepultamento está marcado para às 16h.

Nas redes sociais, a família de Paulo Onça compartilhou a informação sobre o velório, convidando amigos, fãs e integrantes da comunidade do samba para o último adeus ao artista, que marcou gerações com sua voz potente e composições emblemáticas.

A Escola de Samba Vitória Régia, da qual ele era figura emblemática, também se manifestou em nota oficial lamentando a perda e exaltando o legado deixado pelo sambista.

“Paulo Onça dedicou sua vida à arte do samba, levando alegria, consciência e tradição por onde passou. Com sua voz marcante e composições memoráveis, conquistou gerações e deixou um legado inestimável para o samba e a cultura brasileira”, diz o comunicado assinado pela Comissão Administrativa da escola.

Paulo Onça é lembrado como um dos grandes nomes do samba manauara, respeitado por sua contribuição artística e pela defesa incansável da cultura popular. Seu legado continuará vivo na memória afetiva dos que o conheceram e no coração do samba amazonense.

