Bombeiros resgatam 6 turistas presos em elevador de hotel em Manaus

Na noite de segunda-feira (26), o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) resgatou seis turistas que ficaram presos em um elevador do Hotel Saint Paul, no Centro de Manaus. Os bombeiros retiraram as vítimas do quarto andar do prédio, todas conscientes e sem ferimentos.

Os turistas, que haviam chegado de São Paulo no mesmo dia, ficaram presos ao retornar de um jantar. Por volta das 22h, alguém acionou o CBMAM, que enviou uma equipe ao local.

Os militares travaram o elevador na casa de máquinas e fizeram o resgate de forma segura. Após a retirada, prestaram atendimento pré-hospitalar às vítimas, que não precisaram ser levadas para uma unidade de saúde.

Três viaturas e 11 bombeiros participaram da operação. Segundo o chefe da guarnição, Ricardo Onofre, a equipe de resgate identificou que o elevador estava no quarto andar, com 60% da cabine exposta.

“Usamos a chave de elevador para abrir a porta principal e desligamos o sistema elétrico na casa de máquinas. Assim conseguimos retirar os seis turistas que estavam a passeio na capital”, disse.

Todos os turistas foram resgatados conscientes, não apresentaram ferimentos e não precisaram de encaminhamento para unidades de saúde.

