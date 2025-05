Oficinas gratuitas de Letramento Digital e SCRUM têm vagas abertas em Manaus

Manaus (AM) – A Casa Miga de Acolhimento LGBTQIA+ está com inscrições abertas para duas oficinas gratuitas com certificação: Letramento Digital e Metodologia SCRUM. As capacitações acontecem entre os dias 2 e 6 de junho, das 9h às 16h, na sede da instituição, localizada na Rua Silva Ramos, 839 – Centro, zona sul de Manaus.

As inscrições estão disponíveis até o dia 30 de junho e podem ser feitas presencialmente ou online, por meio do link: 👉 https://forms.gle/ftYpEW7xs9DtbFfq8

Inclusão digital e autonomia para o público LGBTQIA+

Voltadas à inclusão social e ao fortalecimento da autonomia da população LGBTQIA+, as oficinas têm como objetivo oferecer acesso ao conhecimento, ampliar oportunidades no mercado de trabalho e desenvolver habilidades técnicas e comportamentais essenciais.

“Nosso objetivo é usar a tecnologia como instrumento de inclusão, promovendo transformações reais na vida de pessoas trans e travestis, que historicamente enfrentam barreiras no acesso à educação e ao mercado de trabalho”, afirma Karen Arruda, presidenta da Casa Miga.

Conheça os cursos oferecidos

🖥️ Letramento Digital

Apresenta os fundamentos da inclusão digital e o uso prático de ferramentas tecnológicas no cotidiano, capacitando os participantes para a inserção no mundo digital com autonomia e segurança.

🔁 Metodologia SCRUM

Introduz os princípios das metodologias ágeis, com foco em projetos colaborativos, práticas de gestão de equipe e desenvolvimento de soluções em ambientes multidisciplinares.

Ambiente acolhedor e apoio institucional

De acordo com a direção da Casa Miga, as oficinas acontecem em um espaço seguro, acolhedor e preparado para promover o aprendizado e a independência financeira de pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade.

A ação conta com o patrocínio do SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados), por meio do Edital 3T, integrante do Programa de Investimento Social da empresa pública.

📞 Contatos para mais informações

