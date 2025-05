Um foragido da Justiça de 40 anos, com mandado de prisão em aberto por homicídio, foi preso na manhã desta terça-feira (27), no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Denúncia

A captura foi possível após uma denúncia feita pela mãe do suspeito. Ela informou aos policiais que o filho furtava objetos da própria casa e usava drogas em frente à residência. A equipe da PM foi acionada pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) para verificar a situação na rua Açucena.

Durante a abordagem, os agentes realizaram uma consulta ao sistema e constataram que havia um mandado de prisão em aberto por homicídio. O homem foi detido no local e encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Disque denúncia

A Polícia Militar do Amazonas reforça que qualquer pessoa pode denunciar crimes anonimamente, por meio do disque denúncia 181 ou pelo número 190. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

