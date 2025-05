Banco Central libera resgate automático de dinheiro esquecido em bancos

O Banco Central (BC) oferece, a partir desta terça-feira (27), uma nova funcionalidade no Sistema Valores a Receber, que reúne valores esquecidos em contas bancárias e consórcios. Agora, os usuários podem habilitar o resgate automático, sem precisar realizar o processo manualmente.

Para habilitar a função, é necessário acessar a página virtual do sistema com uma conta gov.br de nível prata ou ouro e verificação em duas etapas ativadas. A solicitação automática é exclusiva para pessoas físicas e está disponível apenas para quem possui chave Pix do tipo CPF. Aqueles que ainda não possuem essa chave, devem cadastrá-la junto à própria instituição financeira.

“O cidadão não receberá aviso do Banco Central quando algum valor for devolvido. O crédito será feito diretamente pela instituição financeira na conta do cidadão”, explicou o BC. “As instituições financeiras que não aderiram ao termo de devolução via Pix continuarão exigindo solicitação manual. Isso também se aplica a valores oriundos de contas conjuntas”, acrescentou.

Segundo o BC, mais de R$ 9 bilhões ainda estão disponíveis para resgate no sistema. Desse total, pouco mais de R$ 6,94 bilhões foram “esquecidos” por 42.133.520 pessoas físicas, e cerca de R$ 2,19 bilhões, por pessoas jurídicas. Os valores esquecidos estão, sobretudo, em bancos, consórcios e cooperativas.

Veja o passo a passo de como fazer a consulta:

Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br ;

; Use o CPF ou CNPJ para consultar se há valores a receber;

No caso de herdeiros ou representantes legais, informe a data de nascimento do falecido;

Caso haja valores a receber, guarde a data informada pelo sistema;

Se ainda não tiver o cadastro no site Gov.br, é possível fazer o registro no site ou aplicativo. Para solicitar os recursos, será preciso um cadastro nível prata ou ouro;

Acesse novamente o site na data informada e use o login Gov.br para acessar o sistema, saber o valor disponível e solicitar a transferência.

Não caia em golpes

Em meio à retomada do sistema, o Banco Central alerta para tentativas de golpes. Segundo a agência, os consumidores devem ignorar mensagens recebidas pelo WhatsApp e, principalmente, evitar clicar em links enviados por números desconhecidos. Confira outros cuidados:

Todos os serviços do Valores a Receber são totalmente gratuitos;

Nunca forneça senhas. Ninguém está autorizado a fazer tal solicitação;

O Banco Central não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais;

Somente a instituição que aparece no Sistema de Valores a Receber é que pode contatar o cidadão.

(*) Com informações do SBT News

Leia mais: Ampliação da bancada do AM eleva custo anual de R$ 5,52 milhões aos cofres públicos

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱