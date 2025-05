Homem morre após ser atingido por raio durante temporal em Manaquiri

Um homem identificado apenas como Fernando morreu, na tarde desta terça-feira (27), após ser atingido por um raio durante um forte temporal na comunidade do Mirauá, localizada no município de Manaquiri, no interior do Amazonas.

Segundo informações de moradores, Fernando havia saído de casa para abrir caminho para uma equipe de trabalhadores da concessionária de energia, quando foi atingido pela descarga elétrica. A vítima morreu ainda no local.

O caso causou comoção entre os moradores da comunidade, que enfrentaram o temporal com ventos fortes e trovoadas.

As autoridades locais devem apurar as circunstâncias do incidente.

