Médico morre após carro cair em ribanceira e bater em árvores na BR-174

Um médico identificado como Antônio Lucas Cardoso Santiago, de 29 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (27), após sofrer um acidente na BR-174, estrada que liga Manaus a Boa Vista, nas proximidades da cachoeira Asframa. O carro que ele conduzia saiu da pista na noite de segunda-feira (26), por volta das 22h, e colidiu com árvores após cair em uma ribanceira.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo trafegava no sentido Manaus–Presidente Figueiredo quando perdeu o controle. Antônio estava sozinho no carro. O corpo dele foi localizado do outro lado da pista.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Um crachá foi encontrado no local, o que ajudou na identificação da vítima.

Leia mais:

