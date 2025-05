Prefeitura mantém Passe Livre Estudantil para alunos de Manaus

A Prefeitura de Manaus anunciou, nesta terça-feira (27), a continuidade do Passe Livre Estudantil para alunos da rede municipal de ensino. Para os estudantes da rede estadual, o benefício será mantido até o dia 21 de junho, de forma excepcional.

A decisão foi tomada em reunião liderada pelo prefeito David Almeida com a comitiva técnica do município, incluindo representantes de diversas secretarias. O objetivo é garantir que os estudantes não sejam prejudicados enquanto as negociações sobre o convênio continuam.

Grupo de trabalho vai acompanhar negociações

Durante a reunião, foi criada uma equipe técnica específica para acompanhar de forma permanente as tratativas com o Governo do Estado e o Sinetram (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas). O grupo vai atuar para garantir que o benefício seja mantido com responsabilidade e transparência.

“A prefeitura vai continuar garantindo a gratuidade para os alunos da rede municipal. E, mesmo sem o repasse do Estado, manteremos o benefício para os estudantes da rede estadual até o dia 21 de junho”, afirmou o prefeito David Almeida.

Segundo ele, o Passe Livre é essencial para manter os alunos nas escolas e aliviar financeiramente as famílias.

Entenda a situação do convênio

Parceria interrompida

O convênio entre a Prefeitura de Manaus e o Governo do Estado foi firmado em dezembro de 2021 e entrou em vigor em fevereiro de 2022. No entanto, teve a vigência encerrada no último dia 18 de maio de 2025. Desde fevereiro, o Estado deixou de repassar os valores, fazendo com que o município arcasse sozinho com os custos do benefício.

Números do Passe Livre

Rede estadual: 182 mil alunos elegíveis; 60 mil utilizam o benefício

182 mil alunos elegíveis; 60 mil utilizam o benefício Rede municipal: 160 mil estudantes têm direito; 15 mil usam ativamente

Passe Livre combate evasão escolar

O prefeito ressaltou que o Passe Livre Estudantil é uma política pública estratégica para reduzir a evasão escolar. Segundo ele, o programa representa um investimento direto na educação e no futuro da cidade.

“É necessário que cada ente assuma sua responsabilidade para que o programa seja viável e sustentável”, disse David Almeida.

A Prefeitura de Manaus segue aberta ao diálogo e espera que o Governo do Estado retome a parceria para garantir a continuidade do benefício.

