Saiba quem é a motorista que arrastou moto de entregador em Manaus

Manaus (AM) – A motorista que arrastou a motocicleta de um entregador por quase dois quilômetros na noite de terça-feira (27) no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus, foi identificada como Fabiola Bessa Salmito Lima, procuradora do Ministério Público do Trabalho da 11ª Região (MPT/11ª).

Imagens gravadas por outros condutores mostram o momento em que ela conduzia um Chevrolet Spin branco pela rua Professor Samuel Benchimol, já nas proximidades do igarapé do Mindu, com a moto presa ao veículo.

O entregador afirmou que o acidente teve início na avenida Ivanete Machado, ao lado da APAE, e só terminou quando o carro perdeu força após percorrer cerca de dois quilômetros com a motocicleta presa embaixo. O momento foi gravado por outros motoristas.

O motoboy, identificado como Cristian Eduardo, de 23 anos, relatou que estava parado quando a procuradora, trafegando em sentido contrário, avançou sobre sua motocicleta, que ficou completamente destruída.

Enquanto o carro seguia arrastando a moto, outros motoristas e entregadores tentaram sinalizar para que a mulher parasse, e não tendo resposta, cercaram o carro. Ao frear, a condutora aparentava estar em choque e permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar. Em seguida, ela foi conduzida ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos.

Segundo o motociclista, o marido da condutora chegou ao local e afirmou que “resolveria a situação”, mas não deu detalhes sobre como isso seria feito. Cristian relatou ainda que havia adquirido a motocicleta há poucos dias e que o veículo ainda estava sendo pago por meio de financiamento.

