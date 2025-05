PF apreende cocaína e maconha com passageiros no aeroporto de Manaus

Prisões ocorreram durante fiscalizações no aeroporto de Manaus; drogas seriam levadas para Fortaleza e Santarém.

A Polícia Federal prendeu dois passageiros em flagrante por tráfico de drogas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, durante ações distintas de fiscalização.

Na manhã desta segunda-feira (26), os agentes prenderam um homem que tentava embarcar com cerca de 2 kg de cocaína presos ao corpo. A equipe identificou a droga durante uma inspeção de rotina na área de embarque de um voo com destino a Fortaleza (CE).

Em outra ação, realizada no dia 23, os policiais usaram o aparelho de raio-x e flagraram uma mulher com 15 kg de maconha escondidos na bagagem despachada. Ela tentava embarcar em um voo com destino a Santarém (PA).

A Polícia Federal encaminhou os dois suspeitos à Superintendência Regional no Amazonas, onde realizou os procedimentos legais cabíveis.

Leia mais

