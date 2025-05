Operação apreende 226 kg de drogas em ação contra o tráfico na fronteira do AM

Tropas do Comando de Fronteira Solimões, em parceria com a Polícia Militar do Amazonas, realizaram na tarde desta terça-feira (27), uma grande apreensão de drogas no porto de Benjamin Constant, município localizado na fronteira do Amazonas. A ação ocorreu dentro da Operação Ágata 2025, que reforça a presença do Estado na região e combate crimes transfronteiriços e ambientais.

Durante a abordagem de uma embarcação regional, um cão farejador do Comando de Fronteira detectou drogas escondidas sob o assoalho do barco. Para acessar o material ilícito, os agentes precisaram retirar parcialmente a estrutura da embarcação.

No total, foram apreendidos 226 kg de entorpecentes, distribuídos em 101 kg de pasta base de cocaína, 98 kg de maconha e 16 kg de cocaína pronta para consumo.

O tripulante da embarcação foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Benjamin Constant para os procedimentos legais cabíveis.

Coordenada pelo Ministério da Defesa, a Operação Ágata 2025 é realizada pelo Comando Conjunto APOENA e busca garantir a soberania nacional, intensificar a presença do Estado na Amazônia e combater crimes que envolvem tráfico de drogas e crimes ambientais.

Além disso, a operação presta assistência a povos indígenas e ribeirinhos nas regiões mais remotas.

Até o momento, a Ágata Amazônia já realizou mais de 45 mil atendimentos médicos e distribuiu cerca de 120 mil medicamentos em cerca de 67 comunidades indígenas e ribeirinhas, reforçando seu compromisso com a população tradicional da floresta.

Com uma área de atuação superior a 510 mil quilômetros quadrados — equivalente ao território da Espanha —, a Operação Ágata reafirma o compromisso do Brasil com a proteção da Amazônia, da sua biodiversidade e de suas comunidades tradicionais, além do enfrentamento firme ao crime organizado.

